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Число погибших при пожаре в колледже в Одессе возросло до 13 человек

Всего в результате инцидента пострадали 30 человек

КИЕВ, 11 декабря. /ТАСС/. Число погибших в результате пожара, который 4 декабря произошел в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, выросло до 13 человек. Об этом в среду сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Всего в результате пожара погибли 13 человек", - говорится в сообщении.

По данным спасательного ведомства, всего в результате пожара пострадали 30 человек, в настоящее время восемь из них остаются в больницах.

Крупный пожар в историческом здании, где располагается колледж, возник 4 декабря в первой половине дня. В момент возгорания в помещениях учебного заведения находились более 400 человек. Полиция начала досудебное расследование по статье о нарушении требований пожарной безопасности, в настоящее время установлены двое подозреваемых. Официально о причине инцидента пока не объявлено.

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