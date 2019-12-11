Все станции метро Петербурга проверили после сообщения о минировании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Анонимное сообщение об угрозе взрыва на станциях метрополитена Санкт-Петербурга, поступившее в среду оказалось ложным, проверены все 72 станции, сообщили ТАСС в пресс-службе метро.

"Все станции проверены, опасных предметов не обнаружено. Станции не закрывались", - сказала представитель городского метрополитена.

Сообщения неизвестных об угрозе взрыва, которые ранее также в среду поступили в суды Петербурга, оказались ложными. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, суды возвращаются к работе.

Письма с угрозами две недели назад начали приходить по электронной почте в районные и военные суды Петербурга. Их автор требовал перевода 120 млн рублей на электронный кошелек в биткойнах. Кроме того, в письмах в суды автор "минировал" торговые центры, школы, больницы и метро. Все угрозы оказались ложными.

На фоне волны "минирований" в региональном ГУ МВД накануне сообщали, что полиция возбудила уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма после анонимного звонка с ложным сообщением об угрозе взрыва. Злоумышленника задержали в Сестрорецке, им оказался 56-летний ранее судимый и неработающий гражданин. Но к анонимным письмам в суды города он никакого отношения не имеет.