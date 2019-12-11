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Главу рекламного подрядчика метро Москвы приговорили к трем годам условно за мошенничество

По данным следствия, с апреля по июль 2015 года Гюля Коган совместно с подельниками похитила у метрополитена свыше 850 млн рублей, которые предназначались для оплаты рекламных площадей

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы приговорил гендиректора ООО "Автоселл" Гюлю Коган, компания которой была генеральным рекламным подрядчиком столичного метро, к трем годам условного срока в колонии, признав виновной в крупном мошенничестве. Об этом ТАСС в среду сообщили в суде.

"Суд постановил назначить Коган наказание в виде трех лет лишения свободы условно, признав ее виновной по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество в особо крупном размере в составе группы лиц")", - сказали в суде.

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Ранее Следственным комитетом было возбуждено дело о крупном хищении у московского метро. По данным следствия, с апреля по июль 2015 года Гюля Коган совместно с Александром Геллером и другими подельниками похитила у ГУП "Московский метрополитен" свыше 850 млн рублей, которые предназначались для оплаты рекламных площадей, предоставленных метро. Расследование в отношении Коган завершено, уголовное дело в отношении Геллера выделено в отдельное производство. Он скрылся за пределами России и объявлен в международный розыск.

Как сообщал ТАСС источник, Геллер является собственником компаний "Автоселл" и "Трейд компани", размещавших рекламу в метрополитене и не заплативших за это.

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Россия
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