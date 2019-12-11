Главу рекламного подрядчика метро Москвы приговорили к трем годам условно за мошенничество

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы приговорил гендиректора ООО "Автоселл" Гюлю Коган, компания которой была генеральным рекламным подрядчиком столичного метро, к трем годам условного срока в колонии, признав виновной в крупном мошенничестве. Об этом ТАСС в среду сообщили в суде.

"Суд постановил назначить Коган наказание в виде трех лет лишения свободы условно, признав ее виновной по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество в особо крупном размере в составе группы лиц")", - сказали в суде.