Защита отрабатывает версию влияния лекарств на обвиняемого в убийстве историка Соколова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, назвала одну из причин, которой могла повлиять на совершение преступления. Как сообщил журналистам адвокат историка Александр Почуев, новой версией защиты стало убийство под влиянием медикаментов.

"Он пожилой человек и принимал ряд препаратов. Кроме того, накануне вместе с Анастасией [Ещенко] они принимали противовирусные лекарства. У защиты возникли вопросы, могло ли это в сочетании с алкоголем повлиять на возбудимость, мог ли он потерять контроль над собой <…> Сам по себе он человек эмоциональный", - сказал защитник, отвечая на вопрос журналистов о версиях защиты.