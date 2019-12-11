Защита отрабатывает версию влияния лекарств на обвиняемого в убийстве историка Соколова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, назвала одну из причин, которой могла повлиять на совершение преступления. Как сообщил журналистам адвокат историка Александр Почуев, новой версией защиты стало убийство под влиянием медикаментов.
"Он пожилой человек и принимал ряд препаратов. Кроме того, накануне вместе с Анастасией [Ещенко] они принимали противовирусные лекарства. У защиты возникли вопросы, могло ли это в сочетании с алкоголем повлиять на возбудимость, мог ли он потерять контроль над собой <…> Сам по себе он человек эмоциональный", - сказал защитник, отвечая на вопрос журналистов о версиях защиты.
Ранее адвокат говорил, что отрабатываются версии самооговора и самообороны. Версия о медикаментах не звучала.
В начале ноября Соколова извлекли в центре Петербурга из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором находились человеческие останки, позднее фрагменты тела человека нашли в его квартире. Было возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Как установило следствие, жертвой историка стала аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, с которой Соколов состоял в личных отношениях. Историк признался, что совершил преступление на почве личного конфликта - из-за ее отношения к его несовершеннолетним детям.