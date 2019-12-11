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В Брянской области арестовали подозреваемого в убийстве четырех человек

По данным следствия, мужчина нанес ножевые ранения своим знакомым после ссоры, которая произошла в ходе совместного употребления спиртных напитков

ТАСС, 11 декабря. Карачевский районный суд Брянской области на два месяца арестовал 24-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве четырех человек, чьи тела были обнаружены в понедельник в одном из домов села Вельяминова. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Карачевским районным судом по ходатайству следователей подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ближайшие два месяца он проведет в условиях изоляции от общества", - говорится на сайте ведомства.

Днем 9 декабря в доме по улице Молодежная села Вельяминова были обнаружены тела четверых местных жителей в возрасте от 26 до 50 лет с признаками насильственной смерти. По данным следствия, в этом доме днем 8 декабря находился 24-летний житель города Карачева, он нанес ножевые ранения своим знакомым после ссоры, которая произошла в ходе совместного употребления спиртных напитков.

Подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов 10 декабря.

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