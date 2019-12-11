На Кубани разбился вертолет Ми-28Н

КРАСНОДАР, 11 декабря. /ТАСС/. В Минобороны РФ подтвердили информацию о падении ударного вертолета ВС РФ Ми-28Н в Краснодарском крае. К месту аварии для расследования направили Комиссию Главного командования ВКС. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.
"К месту аварии направлена комиссия Главного командования ВКС для выяснения всех причин и обстоятельств происшествия", - сказали в ведомстве.
По информации источника, вертолет полностью разрушен, тела пилотов опознаны.
Ранее источник ТАСС в экстренных службах региона сообщил, что военный вертолет Ми-28Н разбился в Краснодарском крае, экипаж не выжил.
"Экипаж не выжил", - сказал собеседник.
По его словам, вертолет нашли на территории воинской части.
"Нашли его. На территории воинской части. Туман сильный, зацепил землю - жесткая посадка", - сказал собеседник агеннтства.
Другой источник уточнил, что вертолет Ми-28Н "совершал учебно-тренировочный плановый полет".
"В результате крушения два человека погибли", - добавил он.
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