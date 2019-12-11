Суд в Рязани признал пятерых ученых из США виновными в нарушении визового режима

ТАСС, 11 декабря. Советский районный суд Рязани вынес постановление об административном наказании в отношении пятерых членов делегации университета Буффало (США), проводивших встречу со студентами в Рязанском институте (филиале) Московского политехнического университета. Они признаны виновными в нарушении визового законодательства, сообщается в материалах на сайте суда.

В документах говорится, что рассмотрены административные дела по ч. 2 ст. 18. 8 КоАП РФ ("Нарушение правил въезда либо режима пребывания в РФ, выразившееся в несоответствии заявленной цели въезда"). Виновными признаны Чарльз Дэниэл Линдси, Молли Энн Андерсон, Кортни Джейн Уолш, Мария Антония Гамбино, Мэри Энн Роджерс. Санкции статьи подразумевают наложение административного штрафа в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей с административным выдворением за пределы России или без такового.

По данным сайта регионального отделения "Деловой России", перечисленные граждане являются членами делегации университета Буффало (США). Они 6 декабря проводили встречу со студентами в Рязани. "Делегация университета Буффало прибыла в Рязань по приглашению председателя Рязанского регионального отделения "Деловой России", руководителя "Центра маркетинга" Владимира Моторжина", - говорится в сообщении.

По информации интернет-газеты "Вид сбоку", поводом для задержания ученых и судебного разбирательства стало то, что членам американской делегации "вменили преподавательскую деятельность, не соответствующую их статусу пребывания в стране: визы у них туристические".

В пресс-службе регионального УМВД ТАСС сообщили, что на данный момент не располагают информацией о поступлении судебных документов о депортации представителей университета.