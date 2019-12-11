{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд Петербурга арестовал задержанного по делу о взятке силовикам бизнесмена

Константина Юнга заключили под стражу до 9 февраля 2020 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО бизнесмена и гражданина Германии и России Константина Юнга. Ранее его задержали как фигуранта дела о взятке, во время расследования которого задержали сотрудников СК, МВД и прокуратуры. Как сообщили в объединенной пресс-службе города, Юнга также обвиняют в мошенничестве.

"Юнгу избрана мера в виде заключения под стражу сроком по 9 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.

Ранее он фигурировал в коррупционной схеме, которую раскрыли в октябре в рамках расследования дела по статье 291.1 УК РФ о посредничестве при получении взятки. Тогда задержали троих сотрудников правоохранительных органов - сотрудника СК РФ Алексея Шиманского, оперативника МВД Кирилла Лисового и заместителя транспортного прокурора города Тимура Горного.

По версии следствия, в отношении Юнга в МВД расследовалось дело, и он хотел уйти от ответственности, передав взятку через прокурора и следователя СК в полицию. Однако схему раскрыли и всех силовиков задержали. После этого их доставили в суд. Однако их отпустили без избрания меры пресечения.

Юнг находился в розыске, однако на этой неделе источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что его удалось найти и задержать. После этого Юнгу предъявили обвинение в мошенничестве по статье 159 УК РФ. Вину он не признал.

Следователи считают, что Юнг, будучи директором фирмы, заключил договор на оказание транспортных услуг на 48 млн рублей с другой компанией, а деньги похитил. Также установлено, что он является гражданином России и Германии, жил за границей до 2012 года, а его сын до сих пор проживает в Австрии. В связи с этим суд принял решение о заключении в СИЗО, хотя сам предприниматель просил "что угодно, только не заключение под стражу".

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
СМИ: при крушении небольшого самолета в Канаде погибли три человека
Причины катастрофы устанавливаются
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС