Суд Петербурга арестовал задержанного по делу о взятке силовикам бизнесмена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО бизнесмена и гражданина Германии и России Константина Юнга. Ранее его задержали как фигуранта дела о взятке, во время расследования которого задержали сотрудников СК, МВД и прокуратуры. Как сообщили в объединенной пресс-службе города, Юнга также обвиняют в мошенничестве.

"Юнгу избрана мера в виде заключения под стражу сроком по 9 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.

Ранее он фигурировал в коррупционной схеме, которую раскрыли в октябре в рамках расследования дела по статье 291.1 УК РФ о посредничестве при получении взятки. Тогда задержали троих сотрудников правоохранительных органов - сотрудника СК РФ Алексея Шиманского, оперативника МВД Кирилла Лисового и заместителя транспортного прокурора города Тимура Горного.

По версии следствия, в отношении Юнга в МВД расследовалось дело, и он хотел уйти от ответственности, передав взятку через прокурора и следователя СК в полицию. Однако схему раскрыли и всех силовиков задержали. После этого их доставили в суд. Однако их отпустили без избрания меры пресечения.

Юнг находился в розыске, однако на этой неделе источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что его удалось найти и задержать. После этого Юнгу предъявили обвинение в мошенничестве по статье 159 УК РФ. Вину он не признал.

Следователи считают, что Юнг, будучи директором фирмы, заключил договор на оказание транспортных услуг на 48 млн рублей с другой компанией, а деньги похитил. Также установлено, что он является гражданином России и Германии, жил за границей до 2012 года, а его сын до сих пор проживает в Австрии. В связи с этим суд принял решение о заключении в СИЗО, хотя сам предприниматель просил "что угодно, только не заключение под стражу".