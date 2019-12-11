Следователи нашли взрывное устройство на месте стрельбы в Джерси-Сити

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили самодельное взрывное устройство в городе Джерси-Сити на месте, где во вторник была открыта стрельба. Об этом заявил в среду на пресс-конференции представитель ФБР Грегори Эри.

По его словам, бомба была исправна и могла сработать. В настоящее время взрывное устройство изучают сотрудники ФБР.

Генпрокурор штата Нью-Джерси Гурбир Гревал уточнил, что стрельбу во вторник открыли 47-летний Дэвид Андерсон и 50-летняя Франсин Грэм. Сначала они застрелили полицейского на кладбище, а потом убили трех человек и ранили одного в расположенном недалеко от кладбища магазине, где продавали кошерные продукты. Они вступили в перестрелку с прибывшими на место сотрудниками правоохранительных органов. Позже Андерсон и Грэм были найдены мертвыми в магазине. Гревал не пояснил, были ли они ликвидированы стражами порядка или совершили самоубийство.

По словам Эри, бомба была найдена в фургоне, на котором Андерсон и Грэм доехали от кладбища до магазина. Власти пока не уточняют, какими мотивами руководствовались подозреваемые.

Мэр Джерси-Сити Стивен Фулоп в среду написал в Twitter, что злоумышленники специально выбрали именно тот магазин, где продавали кошерные продукты.

По словам источников газеты The New York Times, Андерсон и Грэм были связаны с антисемитскими объединениями. В фургоне якобы была обнаружена записка, в которой злоумышленники объясняли свои мотивы.