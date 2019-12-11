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СМИ: при крушении небольшого самолета в Канаде погибли три человека

Причины катастрофы устанавливаются

ОТТАВА, 12 декабря. /ТАСС/. Жертвами катастрофы небольшого самолета, который разбился в западной канадской провинции Британская Колумбия, стали три человека. Об этом сообщил в среду телеканал CTV.

Согласно опубликованной ранее информации, во вторник вечером на острове Габриола, который находится примерно в 15 км от крупного города Нанаймо, в труднодоступной местности упал самолет. На месте происшествия вспыхнул сильный пожар. В настоящее время установлено, что на борту двухмоторного Piper Aerostar находились три человека. Все они погибли.

Самолет следовал из города Фресно (американский штат Калифорния) в Нанаймо. Причины катастрофы устанавливаются.

Теги
Канада
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