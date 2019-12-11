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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на высоту до 4 км

Для авиации установили оранжевый код опасности

ТАСС, 12 декабря. Вулкан Эбеко, расположенный на Северных Курилах, в среду выбросил столб пепла на высоту 3,5-4 тыс. метра. Об этом сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения.

"Высота пеплового выброса составила до 4 тыс. метров над уровнем моря", - говорится в сообщении.

Для Эбеко установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации.

Эбеко расположен в северной части острова Парамушир. Его высота - 1156 м. Вулкан активизировался в середине ноября 2016 года.

Теги
РоссияКамчатский край
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