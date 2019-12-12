Село на Сахалине оказалось в транспортной блокаде из-за снежного циклона

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Село Рыбновск с населением 87 человек на севере Сахалинской области оказалось в транспортной блокаде из-за снежного циклона, обрушившегося на регион 12 декабря, сообщила пресс-служба сахалинской области.

В МЧС Сахалинской области объявили на 12 декабря штормовое предупреждение на территории 13 районов региона. Синоптики прогнозировали сильный ветер со скоростью до 24 м/ с и снег с дождем. Сейчас в области наблюдается ухудшение погоды. Повсеместно на островах идет снег с дождем, ветра нет, температура воздуха от 0 до плюс 3 градусов.

"МЧС внимательно следит за развитием ситуации и при необходимости помощь будет оказана людям незамедлительно. В частности, может быть применена высокопроходимая техника местных лесопожарных станций. Принято решение, что в Рыбновск будет направлена рабочая группа. В нее войдут специалист по гражданской обороне муниципального образования, представители полиции и ЦРБ", - сказала руководитель агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области Анна Михеева.

"Власти Сахалина готовы предоставить Охинскому району материалы для ремонта моста по дороге в Рыбновск. Также региональное правительство изучает вопрос улучшения транспортной доступности села. В населенном пункте сформирован запас медикаментов", - говорится в сообщении.

При возникновении экстренных ситуаций для оказания помощи местным жителям будет привлечена санитарная авиация.