Уголовное дело по контрабанде леса на 400 млн рублей возбудили в Томской области

ТАСС, 12 декабря. Деятельность организованной преступной группы, которая организовала вырубку и контрабанду леса с ущербом более 400 млн рублей, пресекли в Томской области, возбуждено уголовное дело, сообщается в четверг на сайте МВД региона.

"В Томской области возбуждено уголовное дело по факту контрабанды лесоматериалов. Данные действия подозреваемых повлекли за собой причинение ущерба лесному фонду Российской Федерации на сумму более 400 млн. рублей", - говорится в сообщении.

Четыре жителя Томской области и иностранец под видом санитарных рубок в 2018-2019 годах на территории Верхнекетского лесничества с помощью главного лесничего, который обеспечил составление фиктивных актов лесопатологических обследований, организовали незаконную заготовку лесоматериалов. С помощью подложных документов они вывозили лес через подконтрольные коммерческие организации.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов"). Трое обвиняемых заключены под стражу, остальные под домашним арестом.