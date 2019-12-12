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В Иркутской области 10 человек задержали по подозрению в торговле наркотиками

В 15 городах и поселках региона обнаружено 150 тайников с синтетическими наркотиками

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Полицейские пресекли деятельность наркогруппировки и задержали 10 человек, которые подозреваются в торговле синтетическими наркотиками. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Пресечена деятельность наркогруппировки, участники которой на протяжении нескольких лет сбывали синтетические наркотики через интернет-магазины. Задержаны предполагаемый лидер и девять его сообщников. В 15 городах и поселках Иркутской области обнаружено 150 тайников с наркотиками. Кроме того, предотвращена поставка в регион 20 кг запрещенных веществ, достаточных для получения наркозависимыми 40 тыс. разовых доз общей стоимостью порядка 60 млн рублей", - сказала представитель МВД.

По ее словам, злоумышленники приобрели крупную партию наркотиков в Московской области. Для ее транспортировки один из посредников купил подержанную иномарку и автомобильную звукоусиливающую аппаратуру, где спрятал груз. Сотрудники Госавтоинспекции и отряда специального назначения "Гром" в 500 км от места назначения, в городе Нижнеудинске, блокировали автомобиль и изъяли наркотики.

"По имеющейся информации, в своей деятельности наркодельцы использовали интернет-магазины, созданные на площадке мобильного мессенджера. Для доставки "синтетики" потребителям к работе активно привлекались курьеры, которые делали так называемые закладки во всех крупных городах Приангарья", - добавила представитель МВД.

Полиция по всем выявленным фактам возбудила восемь уголовных дел по ст. 228 ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов") и 228.1 ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства") УК РФ. Все фигуранты дела арестованы.

Теги
РоссияИркутская область
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