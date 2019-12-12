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В Приамурье осудили мужчину, незаконно хранившего 3,5 кг золота

Он получил 1 год 8 месяцев лишения свободы условно

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 декабря. /ТАСС/. Суд в Амурской области приговорил к лишению свободы жителя Липецкой области за незаконное хранение драгметаллов, сообщается в четверг на сайте региональной прокуратуры.

"Приговором Тындинского районного суда от 11 декабря 2019 года осужден 61-летний житель Липецкой области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 191 Уголовного кодекса РФ ("Незаконное хранение драгоценных металлов в крупном размере"). С учетом всех обстоятельств дела, степени и характера общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения, личности виновного, ранее несудимого, суд назначил ему наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы без штрафа условно с испытательным сроком 1 год 8 месяцев", - говорится в сообщении.

Как установлено, в апреле 2019 года житель Липецкой области, находясь на Колыме, обнаружил два носка и полимерный пакет с семью слитками золотосеребряного сплава, содержащим чистое золото массой более 3,5 кг. Драгметалл мужчина хранил при себе и перевез в город Тынду Приамурья, где его и нашли сотрудники УФСБ.

"С учетом цены аффинированного золота, установленной Центральным банком России, общая стоимость изъятого металла составила свыше 9,3 млн рублей, что является крупным размером", - отмечается в сообщении.

В суде подсудимый вину полностью признал, способствовал расследованию. Приговор в законную силу еще не вступил.

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РоссияАмурская область
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