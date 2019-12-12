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Следователи устанавливают обстоятельства смерти двухлетнего ребенка в Бурятии

Это пятый трагический случай, произошедший в регионе малолетними детьми

УЛАН-УДЭ, 12 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Бурятии устанавливают обстоятельства смерти двухлетнего мальчика, получившего травмы от падения на него телевизора. По факту проводится доследственная проверка, сообщили журналистам в региональном следственном управлении СК.

"11 декабря в Курумканской центральной районной больнице скончался двухлетний ребенок. В этот день мальчик был доставлен в лечебное учреждение с повреждениями головы, полученными при падении на него телевизора. Несмотря на принятые врачами меры, жизнь ребенку спасти не удалось. По данному факту проводится доследственная проверка" - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, мать ребенка играла с ним в доме родственника, во время движения ребенок задел неустойчивый стол у стены, на котором стоял тяжелый кинескопный телевизор, упавший на голову мальчика.

За последний месяц это пятый трагический случай, произошедший в Бурятии с малолетними детьми. В конце ноября шестилетний мальчик утонул в Гусином озере, спасая друга. В Заиграевском районе в разное время две девочки - полуторагодовалая и трехлетняя - были оставлены ночью на морозе родственниками, им удалось выжить, врачи сумели сохранить детям обмороженные ноги и руки. В начале декабря в Баргузинском районе годовалый мальчик умер от ожогов после того, как перевернул на себя самовар с кипятком.

Как сообщила ТАСС и. о. уполномоченного по правам ребенка в Бурятии Татьяна Вежевич, в ближайшее время в республике будут проведены профилактические мероприятия с семьями, где есть несовершеннолетние: сотрудники социальных служб, правоохранительных органов напомнят родителям об ответственности, которую они несут за детей.

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РоссияБурятия
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