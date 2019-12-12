Найдены "черные ящики" потерпевшего крушение на Кубани Ми-28Н

КРАСНОДАР, 12 декабря. /ТАСС/. Бортовые самописцы потерпевшего крушение в Краснодарском крае военного вертолета Ми-28Н найдены, сообщил ТАСС источник в ВПК региона.

"Нашли бортовые самописцы, они целые. Комиссия рассматривает все версии произошедшего, включая техническую неисправность и человеческий фактор. Полную картину авиационного происшествия можно будет установить только после считывания информации с бортовых самописцев", - сказал он.

Источник в силовых структурах региона сообщил, что полеты вертолетов Ми-28 приостановлены в Южном военном округе до выяснения причин крушения.

По данным источника в военных кругах, в результате крушения погибли заместитель командира полка по летной подготовке и командир эскадрильи.

"По службе, конечно, знали [погибших]... Один из них - заместитель командира по летной подготовке этого полка, второй - командир эскадрильи. Замкомполка - боевой офицер, был в Сирии и в других горячих точках", - сказал собеседник.

Он добавил, что офицеры из других подразделений готовы помочь семьям погибших.

Источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что следственные действия на месте происшествия продолжаются. По его словам, пожара в месте падения "ночного охотника" не было.

"Оба - офицеры вертолетной воинской части в Кореновске. Один - подполковник, другой - майор, оба местные [жители]. Хоронить, скорее, всего будут здесь", - сказал собеседник агентства