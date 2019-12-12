Астраханский экс-министр экономического развития получил шесть лет колонии

АСТРАХАНЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Кировский районный суд Астрахани приговорил бывшего конкурсного управляющего Алексея Попова к шести годам колонии по делу о злоупотреблении полномочиями и фальсификации доказательств по гражданскому делу, при котором был причинен ущерб организации в размере свыше 114,5 млн рублей, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Попов также занимал пост министра экономического развития Астраханской области с ноября 2017 года по октябрь 2018 года.

"Бывший конкурсный управляющий Алексей Попов признан виновным по статьям "Злоупотребление полномочиями" и "Фальсификация доказательств по гражданскому делу". Приговором Кировского районного суда ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях, органах государственной власти и органах местного самоуправления сроком на 3 года", - сказали в пресс-службе.

По данным следствия, Алексей Попов, являясь конкурсным управляющим организации, с 2015 по 2017 годы из личной заинтересованности реализовал имущество фирмы стоимостью свыше 114,5 млн рублей в пользу своего близкого друга по заниженной цене в 12 млн рублей. Попов организовал проведение торгов по реализации имущества с нарушениями и обеспечил победу своего друга. Действия конкурсного управляющего неоднократно обжаловались в суде, куда в качестве доказательств предоставлялись фальсифицированные документы.

"В результате действий Попова, связанных с реализацией ликвидного имущества, организации причинен ущерб в размере свыше 114,5 млн рублей, что повлекло неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования конкурсных кредиторов по денежным обязательствам и привело к тяжким последствиям. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела выявлен аналогичный факт злоупотребления полномочиями конкурсным управляющим Поповым при продаже имущества ОАО "Астраханские водопроводы" за 1,6 млн рублей, при этом фактическая стоимость имущества составляла более 8,4 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

Данный факт выявлен сотрудниками УФСБ и УМВД России по Астраханской области.