Суды Петербурга снова эвакуируют из-за анонимной угрозы взрыва

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Сообщения об угрозе взрыва поступили в суды Санкт-Петербурга, сообщили журналистам в пресс-службе судов города.

"Петродворцовый, Сестрорецкий, Куйбышевский и Смольнинский суды эвакуируются", - отмечается в сообщении. Кроме того, эвакуация проходит в Октябрьском и Приморском районных судах Петербурга. В анонимном письме в Приморский суд также идет речь об угрозе взрыва на 22 станциях метро, в письме в Смольнинский суд говорится о минировании еще 23 станций метро.

Анонимные письма с угрозами две недели назад начали приходить по электронной почте в районные и военные суды Санкт-Петербурга. Их автор требовал перевода 120 млн рублей на электронный кошелек в биткойнах. Кроме того, автор сообщений "минировал" торговые центры, школы, больницы и станции метро. Все угрозы оказались ложными.