Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до 16

КИЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Число погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса выросло до 16. Об этом в четверг сообщили в Управлении Национальной полиции по Одесской области.

"По состоянию на данный момент, жертвами пожара стали 16 человек. Двое скончались в больнице, тела еще 14 были найдены на месте трагедии", - отмечается на сайте ведомства.

Работы по ликвидации последствий пожара продолжаются. Отмечается, что из-под завалов достали тела всех людей, ранее считавшихся пропавшими без вести.

Крупный пожар в историческом здании, где располагается колледж, возник 4 декабря в первой половине дня. В момент возгорания в помещениях учебного заведения находились более 400 человек. Полиция ведет досудебное расследование по статье о нарушении требований пожарной безопасности. Официально о причине инцидента пока не объявлено.