{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до 16

Работы по ликвидации последствий ЧП продолжаются

КИЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Число погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса выросло до 16. Об этом в четверг сообщили в Управлении Национальной полиции по Одесской области.

"По состоянию на данный момент, жертвами пожара стали 16 человек. Двое скончались в больнице, тела еще 14 были найдены на месте трагедии", - отмечается на сайте ведомства.

Работы по ликвидации последствий пожара продолжаются. Отмечается, что из-под завалов достали тела всех людей, ранее считавшихся пропавшими без вести.

Крупный пожар в историческом здании, где располагается колледж, возник 4 декабря в первой половине дня. В момент возгорания в помещениях учебного заведения находились более 400 человек. Полиция ведет досудебное расследование по статье о нарушении требований пожарной безопасности. Официально о причине инцидента пока не объявлено.

Теги
Украина
Реклама на ТАСС
В Крыму возбудили уголовное дело против украинца по подозрению в контрабанде наркотиков
У мужчины обнаружили прозрачный пакет с порошкообразным веществом белого цвета, а также принадлежности для употребления наркотических средств
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС