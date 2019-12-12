В Дагестане возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с животными в приюте

МАХАЧКАЛА, 12 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Дагестане из-за жестокого обращения с бродячими собаками в приюте для животных в Хасавюрте, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе прокуратуры республики.

"По факту жестокого обращения с животными следственным отделом ОМВД России по Хасавюртовскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 245 УК РФ. Кроме того, в ходе проведения прокурорской проверки в деятельности организации, занимающейся отловом и стерилизацией бродячих животных в Хасавюрте, выявлены существенные нарушения", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, в приюте не проводился осмотр животных и не осуществлялись мероприятия по их обязательному карантированию в течение 10 дней после стерилизации, не проводилась вакцинация животных против бешенства и иных заболеваний, не велся учет поступления животных в приют и их выбытия, а также не проводилась видеозапись процесса отлова животных.

"В Хасавюртовский районный суд направлено исковое заявление об обязании предприятия устранить нарушения и организовать деятельность приюта в соответствие с требованиями действующего законодательства", - отметил представитель прокуратуры.

В социальных сетях в Дагестане были размещены фото и видео, якобы сделанные на территории приюта в Хасавюрте. На них видны убитые собаки со вспоротыми животами и сообщается, что трупы животных были найдены в овраге возле приюта. МВД Дагестана и прокуратура республики после появления публикаций инициировали проверки.