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Источник: разбившийся на Кубани военный вертолет мог зацепиться винтами о землю

Собеседник агентства добавил, что боевая машина также получила повреждения носовой части

КРАСНОДАР, 12 декабря. /ТАСС/. Военный вертолет Ми-28Н, потерпевший крушение в Краснодарском крае, мог зацепиться винтами о землю, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

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В ночь на 12 декабря ударный вертолет Ми-28Н разбился в Краснодарском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета. В результате инцидента погибли оба пилота. 

"Вертолет пострадал сильно, он лежит на земле на винтах, носовая часть повреждена, крылья поотлетали. Скорее всего, он зацепился за землю винтами, когда разворачивался, судя по повреждениям, похоже на это", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что оба погибших пилота являются жителями Краснодарского края.

Теги
РоссияКраснодарский край
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