СК требует провести психиатрическую экспертизу обвиняемому в угрозах судье Криворучко

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. СК РФ требует поместить Михаила Квасова, обвиняемого в угрозах судье Тверского суда Алексею Криворучко, в психиатрический стационар для производства экспертизы. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Басманного суда Ирина Морозова.

"В Басманный районный суд Москвы поступило ходатайство органов предварительного расследования о помещении Квасова М. Ю., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК РФ (угроза лицу, осуществляющему отправление правосудия), в психиатрический стационар для производства стационарной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы", - сказала она.

Ранее сообщалось о задержании Квасова на территории Воронежа. Он стал четвертым фигурантом дела об угрозах судье. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, задержанный - профессиональный повар, работал в Воронеже и других городах в сфере общепита. Неоднократно участвовал в различных акциях протеста в Воронежской области.

В ноябре СК РФ возбудил уголовные дела о публикации в интернете публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ), а также об угрозах убийством и причинением вреда здоровью (ч. 1 ст. 296 УК РФ) в адрес судьи Тверского суда Алексея Криворучко, входящего в так называемый список Магнитского. Публикации были посвящены процессу над Павлом Устиновым, которому Криворучко вынес приговор в виде реального срока лишения свободы за нападение на бойца ОМОН на несогласованном митинге 3 августа. Позднее Мосгорсуд смягчил Устинову наказание, заменив реальный срок лишения свободы условным.

В рамках расследования уголовного дела был задержаны Евгений Ерзунов, Алексей Вересов и Сергей Половец. Вересов и Ерзунов содержатся под стражей, Половец отпущен под подписку о невыезде. По версии следствия, Ерзунов является автором первоначального поста об угрозах Криворучко, ему предъявлено обвинение по статье об угрозах убийством.