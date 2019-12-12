Задержан подозреваемый в убийстве студентки РУДН

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Московские следователи СК задержали подозреваемого в убийстве студентки РУДН на юго-западе столицы.

"Задержан подозреваемый, находившийся в квартире погибшей. С ним проводятся следственные действия", - сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Днем 10 декабря в квартире жилого дома по улице Академика Виноградова в Москве было обнаружено тело девушки 1998 года рождения, завернутое в одеяло. В пресс-службе РУДН сообщили ТАСС, что погибшая - студентка четвертого курса филологического факультета Анна Егорова. Эту информацию подтвердили ее родственники.

Следственные органы ГСУ СК РФ по Москве возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").