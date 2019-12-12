{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Задержан подозреваемый в убийстве студентки РУДН

С ним проводятся следственные действия

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Московские следователи СК задержали подозреваемого в убийстве студентки РУДН на юго-западе столицы.

"Задержан подозреваемый, находившийся в квартире погибшей. С ним проводятся следственные действия", - сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Днем 10 декабря в квартире жилого дома по улице Академика Виноградова в Москве было обнаружено тело девушки 1998 года рождения, завернутое в одеяло. В пресс-службе РУДН сообщили ТАСС, что погибшая - студентка четвертого курса филологического факультета Анна Егорова. Эту информацию подтвердили ее родственники.

Следственные органы ГСУ СК РФ по Москве возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Реклама на ТАСС
Судьба одного человека остается неизвестной после пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС