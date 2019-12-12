На крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске произошел пожар

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" загорелся во время ремонтных работ в доке в Мурманске. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, пострадали три человека.

"Пострадавших трое. Всем им оказывается медицинская помощь", - сказал источник. По данным экстренных служб, пожар возник во время ремонтных работ в первом энергоотсеке, с верхней палубы идет густой черный дым.

Как рассказал собеседник агентства, площадь горения выросла с 20 до 120 кв. м. "Тушение осуществляется при помощи пенной атаки, сейчас загорелось дизельное топливо", - сказал источник, добавив, что тушение ведется силами флота.

Тушение ведется по второму, повышенному, номеру сложности. Причиной пожара могло стать нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.

9 декабря глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что работы на авианосце "Адмирал Кузнецов" идут по графику, однако дефектация корабля показала необходимость дополнительных ремонтных работ. По его словам, корабль планировался к сдаче в 2022 году, как и предусмотрено контрактом.

В новость внесены изменения (11:14 мск) - увеличилось число пострадавших.