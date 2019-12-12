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Заключенного владимирской колонии осудили на три года за пропаганду терроризма

Гражданин одной из республик Центрально-Азиатского региона оправдывал деятельность террористической группировки, связанную с совершением взрывов, убийств и поджогов

ВЛАДИМИР, 12 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил заключенного исправительной колонии номер 6 во Владимирской области к трем годам лишения свободы за пропаганду терроризма среди сокамерников. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по Владимирской области.

"В декабре 2019 года приговором 2-го Западного окружного военного суда указанный иностранный гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК России, с назначением наказания в виде добавления к установленному сроку лишения свободы (осужден по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК России к лишению свободы на 9,5 года) трех лет заключения с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Как установил суд, заключенный ИК-6 УФСИН России по Владимирской области, являющийся гражданином одной из республик Центрально-Азиатского региона, доводил до своих сокамерников информацию, оправдывая деятельность членов запрещенной в РФ международной террористической группировки "Исламское государство", связанную с совершением взрывов, убийств, поджогов и иных насильственных действий в отношении лиц, не исповедующих ислам.

Теги
РоссияВладимирская область
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