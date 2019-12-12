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СМИ: полиция задержала экс-депутата Рады после избиения парламентария от "Слуги народа"

После драки с Алексеем Кайдой депутат от "Слуги народа" Андрей Богданец попал в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга

КИЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы Украины задержали бывшего депутата Верховной рады от националистической партии "Свобода" Алексея Кайду, принимавшего накануне участие в драке, после которой депутат от "Слуги народа" Андрей Богданец попал в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга. Об этом в четверг сообщил телеканал "112 Украина".

"Представители правоохранительных органов задержали народного депутата седьмого созыва Алексея Кайду по заявлению депутата Богданца", - сообщила ведущая канала.

Факт задержания подтвердил на своей странице в Facebook лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок. Он сообщил, что силовики с утра пришли по месту жительства двух участников инцидента, в результате, написал он, Кайду полиция решила доставить в отделение.

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