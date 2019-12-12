Суд арестовал главу налоговой инспекции Электростали по подозрению во взятке

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы арестовал главу налоговой инспекции Электростали Светлану Лоскутову по подозрению в получении крупной взятки. Об этом ТАСС в четверг сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Светлане Лоскутовой, которая подозревается в совершении деяния, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", - сказали в суде, не уточнив иных подробностей. По данной статье Лоскутовой грозит до 15 лет лишения свободы.

Арестованная возглавила налоговую инспекцию Электростали в 2016 году.