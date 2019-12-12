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Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"
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Судьба одного человека остается неизвестной после пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов"

Восемь человек были спасены

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Судьба одного человека пока остается неизвестной в результате пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", находящемся на ремонте в доке в Мурманске. Об этом ТАСС сообщили в четверг в экстренных службах.

"Восемь человек были спасены силами оперативных служб и пожарных, их вывели из задымленных помещений. Судьба одного человека пока неизвестна. Еще трое пострадали", - сказал источник.

По данным экстренных служб, пожар возник во время ремонтных работ в первом энергоотсеке, с верхней палубы идет густой черный дым.

"Общая площадь горения составляет 120 кв. метров, горит дизельное топливо, тушение осуществляется при помощи пенной атаки", - рассказали в экстренных службах. Пожару присвоен второй, повышенный, номер сложности.

Причиной пожара могло стать нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.

Теги
РоссияПожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"
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