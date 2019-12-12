Двое жителей Нижегородской области задержаны за организацию незаконной миграции

ТАСС, 12 декабря. Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Нижегородской области, которые организовали канал незаконной миграции, через который на территорию РФ нелегально попали больше 150 выходцев из стран ближнего зарубежья. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой УФСБ по региону.

"Канал [незаконной миграции] был организован преступной группой, в состав которой входили двое нижегородцев. Установлено, что в период с июня 2017 года по ноябрь 2019 года ими на территории Нижегородской области незаконным путем было легализовано свыше 150 мигрантов - выходцев из стран ближнего зарубежья", - указано в сообщении.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору или преступной группой"). Кроме того, вместе с организаторами были задержаны пятеро нелегальных мигрантов, они будут выдворены из РФ.