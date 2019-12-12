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Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"
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Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов". Главное

Крейсер "Адмирал Кузнецов"
© Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота/ТАСС, архив

В Мурманске загорелся авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". По последним данным, пострадали шесть человек.

  • По информации экстренных служб, возгорание произошло во время ремонтных работ в первом энергоотсеке, с верхней палубы идет густой черный дым.
  • Площадь горения изначально составляла 20 кв. м, позже увеличилась до 120 кв. м. Горит дизельное топливо.
  • Тушение ведется по второму, повышенному, номеру сложности.
  • В экстренных службах заявили, что пожарные не могут добраться до очага возгорания из-за сильного задымления, вызванного горением кабелей.
  • По информации территориального подразделения центра медицины катастроф, пострадали шесть человек, один из них в тяжелом состоянии. Судьба одного неизвестна, восемь человек удалось спасти.
  • Как рассказал собеседник агентства, большинство из пострадавших отравились продуктами горения. Один человек получил черепно-мозговую травму, это работник 35-го судоремонтного завода. На борту присутствовали и члены экипажа.
  • В Центре судоремонта "Звездочка" уточнили, что возгорание случилось в трюме первого энергоотсека корабля. По их данным, пострадавших нет. В момент возгорания на крейсере находились 400 работников, всех эвакуировали.
  • Причиной пожара могло стать нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.
  • Губернатор Мурманской области Андрей Чибис выехал к месту ЧП.
Теги
РоссияПожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"
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