Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов". Главное

В Мурманске загорелся авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". По последним данным, пострадали шесть человек.

По информации экстренных служб, возгорание произошло во время ремонтных работ в первом энергоотсеке, с верхней палубы идет густой черный дым.

Площадь горения изначально составляла 20 кв. м, позже увеличилась до 120 кв. м. Горит дизельное топливо.

Тушение ведется по второму, повышенному, номеру сложности.

В экстренных службах заявили, что пожарные не могут добраться до очага возгорания из-за сильного задымления, вызванного горением кабелей.

По информации территориального подразделения центра медицины катастроф, пострадали шесть человек, один из них в тяжелом состоянии. Судьба одного неизвестна, восемь человек удалось спасти.

Как рассказал собеседник агентства, большинство из пострадавших отравились продуктами горения. Один человек получил черепно-мозговую травму, это работник 35-го судоремонтного завода. На борту присутствовали и члены экипажа.

В Центре судоремонта "Звездочка" уточнили, что возгорание случилось в трюме первого энергоотсека корабля. По их данным, пострадавших нет. В момент возгорания на крейсере находились 400 работников, всех эвакуировали.

Причиной пожара могло стать нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис выехал к месту ЧП.