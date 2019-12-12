В момент возгорания на "Адмирале Кузнецове" работали более 400 человек

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Более 400 работников находились на крейсере "Адмирал Кузнецов" в момент возгорания. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Центра судоремонта "Звездочка".

"Находимся на связи с 35-м заводом (входит в "Звездочку" - прим. ТАСС). Пока по пострадавшим не подтверждаем, но уточняем. Там более 400 человек работали на крейсере, пока всех пересчитаем, займет какое-то время. Такого, чтобы кого-то на носилках выносили, такого нет", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что возгорание возникло в трюме первого энергоотсека корабля. "При проведении огневых работ в первом энергоотсеке возникло возгорание в трюме отсека <...> Работники выведены все с заказа, работает МЧС, пожарные расчеты", - отметили в пресс-службе.

На "Звездочке" пока затрудняются оценить нанесенный ущерб.

По данным экстренных служб, в четверг во время ремонтных работ возник пожар на авианесущем крейсер "Адмирал Кузнецов", находящемся на судоремонтном заводе в Мурманске. Площадь горения составляет 120 кв. метров, горит дизельное топливо, тушение осуществляется при помощи пенной атаки. Пожару присвоен второй, повышенный, номер сложности.

Причиной пожара могло стать нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.