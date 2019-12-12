Водитель и пассажир "Нивы" выжили при падении с 50-метрового обрыва в Сочи

КРАСНОДАР, 12 декабря. /ТАСС/. Два человека пострадали при падении автомобиля "Нива" с обрыва в Лазаревском районе Сочи. Об этом журналистам сообщила пресс-служба сочинского отряда "Кубань-СПАС".

"ДТП произошло сегодня утром в Лазаревском районе вблизи села Верхнерусское Лоо. "Нива", за рулем которой находился 32-летний мужчина, слетела с дороги и упала с крутого склона высотой около 50 метров", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место ДТП спасатели с помощью альпинистского снаряжения подняли пострадавших на носилках. Водителя и пассажира госпитализировали.