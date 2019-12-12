В Москве задержали мужчину, пытавшегося обманом завладеть выручкой гостиницы

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пытался забрать деньги из гостиницы в Новой Москве, представившись ее генеральным директором. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

"В дежурную часть поступил сигнал тревоги с находящейся под охраной гостиницы, расположенной в поселении Воскресенское. Прибыв по указанному адресу, сотрудники вневедомственной охраны задержали 27-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья при попытке незаконно завладеть денежными средствами. В ходе разбирательства было установлено, что администратору гостиницы позвонил неизвестный, представившийся генеральным директором. Он потребовал передать выручку его доверенному лицу. Когда в качестве курьера приехал неизвестный гражданин, администратор гостиницы заподозрила неладное и нажала кнопку тревожной сигнализации", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время по данному факту ведется разбирательство, задержанный передан сотрудникам полиции.