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В Петербурге задержали подростков, жестоко избивших девушку в центре города

У задержанных изъяли патроны и направили их на экспертизу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции нашли и задержали группу подростков, которые, как считают следователи, жестоко избили девушку в центре Санкт-Петербурга на этой неделе за ее внешний вид, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России и полиции Центрального района задержали группу граждан, по оперативной информации, принадлежащих к неформальному сообществу", - говорится в сообщении.

В полиции считают, что к избиению причастны трое задержанных в возрасте от девяти до 16 лет. "Один из них нигде не учится, не работает. Второй учится в седьмом классе школы, а третий, самый старший из них, - студент юридического факультета одного из петербургских вузов", - отметили в управлении МВД.

У задержанных изъяли патроны, которые направили на экспертизу. Кроме того, по местам жительства подростков сотрудники полиции намерены провести обыски, чтобы установить их причастность к другим преступлениям.

Ранее в полиции ТАСС сообщали, что 10 декабря ведомство получило информацию о девушке, доставленной в городскую больницу после конфликта с неизвестными на Лиговском проспекте. Полиция начала проверку, а затем, как уточнили в ведомстве, возбудили уголовное дело по статье 112 УК РФ ("Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести").

По данным местных СМИ, девушку избили за то, что злоумышленникам якобы не понравился ее внешний вид и они посчитали, что она относится к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации.

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РоссияСанкт-Петербург
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