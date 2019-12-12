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Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"
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При пожаре на авианосце "Адмирал Кузнецов" пострадали двое военных

Угрозы их жизни нет, сообщили в Северном флоте

СЕВЕРОМОРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Двое военнослужащих пострадали при возгорании на "Адмирала Кузнецове", угрозы их жизни нет. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Северного флота.

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"Двум военнослужащим, участвовавшим с первых минут в локализации задымления и получившим травмы дыхательных путей, оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни нет", - сказали на флоте.

Там отметили, что корабль был передан в 2018 году для проведения планового ремонта в Объединенную судостроительную корпорацию, поэтому "боеприпасов и вооружения на корабле нет."

В пресс-службе Центра судоремонта "Звездочка" рассказали, что рабочих нет в числе пострадавших. "Среди рабочих, которые были на корабле, пострадавших нет. За экипаж говорить не можем", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в экстренных службах сообщил, что офицер и матрос-контрактник госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии. Он добавил, что еще четыре человека получили легкие ранения и отпущены после оказания медицинской помощи.

Собеседник пояснил, что инцидент произошел при проведении регламентных сварочных работ. От окалины, попавшей на нижние палубы, загорелся кабель. Он проложен по разным отсекам и палубам судна, из-за этого тушение осложнено. Источник отметил, что материал горючий и плавкий и находится в труднодоступных местах.

В новость были внесены изменения (13:34 мск) - добавлена информация о пострадавших от Центра судоремонта "Звездочка".

Теги
РоссияПожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"
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Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"
Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов". Главное
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