Мосгорсуд освободил из СИЗО иркутского коммерсанта по делу о хищении 185 млн рублей

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Московский городской суд освободил из СИЗО под домашний арест директора компании "Звезда" Олега Хамуляка, обвиняемого в хищении 185 млн рублей у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Хамуляку изменили меру пресечения со стражи на домашний арест до 20 января 2020 года", - сказал представитель суда.

Хамуляк был задержан в Иркутской области и этапирован в Москву для избрания меры пресечения. Коммерсанту предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено в феврале.

По данным следствия, в 2018-2019 годах Хамуляк и иные пока неустановленные лица в составе организованной группы необоснованно завысили стоимость лифтового оборудования, объемы строительно-монтажных работ и работ по замене лифтового оборудования, выполненных ООО "Звезда". Как сообщила ранее ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, соучастники Хамуляка включили в акты о приеме выполненных работ повышающий коэффициент в размере 1,1275 к нормам затрат труда на пусконаладочные работы. Таким образом у Фонда капремонта многоквартирных домов Иркутской области было похищено более 185,8 млн рублей, чем причинен ущерб в особо крупном размере, отметила представитель СК.

В 2018 году "Звезда" сорвала сроки замены лифтов в жилых домах Ангарска. Представители компании 6 марта заявили об исполнении контракта в полном объеме, признав, что нарушили сроки. Директор фонда Константин Рассолов тогда объяснил срыв программы нехваткой специалистов и неготовностью подрядчика к своевременному выполнению большого объема работы. В 2019 году "Звезда" получила подряд на замену лифтов в городе Усть-Илимске, однако прокуратура подала в суд, чтобы отменить результаты конкурса.

Как следует из материалов дела, Хамуляк создал и руководил устойчивой преступной группой. Он занимает должность директора ООО "Звезда" с 12 октября 2017 года.