{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Мосгорсуд освободил из СИЗО иркутского коммерсанта по делу о хищении 185 млн рублей

Директор компании "Звезда" Олег Хамуляк обвиняется в хищении средств у Фонда капремонта многоквартирных домов в Иркутской области

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Московский городской суд освободил из СИЗО под домашний арест директора компании "Звезда" Олега Хамуляка, обвиняемого в хищении 185 млн рублей у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Хамуляку изменили меру пресечения со стражи на домашний арест до 20 января 2020 года", - сказал представитель суда.

Хамуляк был задержан в Иркутской области и этапирован в Москву для избрания меры пресечения. Коммерсанту предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено в феврале.

По данным следствия, в 2018-2019 годах Хамуляк и иные пока неустановленные лица в составе организованной группы необоснованно завысили стоимость лифтового оборудования, объемы строительно-монтажных работ и работ по замене лифтового оборудования, выполненных ООО "Звезда". Как сообщила ранее ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, соучастники Хамуляка включили в акты о приеме выполненных работ повышающий коэффициент в размере 1,1275 к нормам затрат труда на пусконаладочные работы. Таким образом у Фонда капремонта многоквартирных домов Иркутской области было похищено более 185,8 млн рублей, чем причинен ущерб в особо крупном размере, отметила представитель СК.

В 2018 году "Звезда" сорвала сроки замены лифтов в жилых домах Ангарска. Представители компании 6 марта заявили об исполнении контракта в полном объеме, признав, что нарушили сроки. Директор фонда Константин Рассолов тогда объяснил срыв программы нехваткой специалистов и неготовностью подрядчика к своевременному выполнению большого объема работы. В 2019 году "Звезда" получила подряд на замену лифтов в городе Усть-Илимске, однако прокуратура подала в суд, чтобы отменить результаты конкурса.

Как следует из материалов дела, Хамуляк создал и руководил устойчивой преступной группой. Он занимает должность директора ООО "Звезда" с 12 октября 2017 года.

Теги
РоссияИркутская область
Реклама на ТАСС
Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"
Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов". Главное
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС