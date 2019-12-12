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Суд в Москве принудительно поместил в психиатрическую больницу обвиняемого в угрозах судье

На время производства экспертизы Михаил Квасов будет находиться в центре психиатрии имени В. П. Сербского

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы согласился с ходатайством следствия, просившего принудительно поместить жителя Воронежа Михаила Квасова, обвиняемого в угрозах судье, в психиатрический стационар для проведения экспертизы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия о помещении Квасова в психиатрический стационар для экспертизы", - зачитала свое решение судья Евгения Николаева. На время производства экспертизы Квасов будет находиться в центре психиатрии имени В. П. Сербского.

Как заявил следователь в суде, в 2007 году Квасов обращался в психиатрическое медучреждение в связи с имевшимся у него психическим расстройством. Срок его задержания истек, и, по версии следствия, его необходимо принудительно поместить в психиатрический стационар для экспертизы его психического состояния.

Квасов возражал против ходатайства следствия. "Считаю, что [экспертизу] можно провести амбулаторно либо [сделать ее] в Воронеже. Нет необходимости это делать в Москве", - сказал он. По его словам, если его оставят в Москве, это создаст ему "проблемы в семейной жизни", он не сможет видеться со своим ребенком 2018 года рождения.

34-летний Квасов был задержан в Воронеже. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, он является профессиональным поваром, работал в Воронеже и других городах в сфере общепита, неоднократно участвовал в различных акциях протеста в Воронежской области.

Дела об угрозах судье

В ноябре СК РФ возбудил уголовные дела о публикации в интернете публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ), а также об угрозах убийством и причинением вреда здоровью (ч. 1 ст. 296 УК РФ) в адрес судьи Тверского суда Алексея Криворучко, входящего в так называемый список Магнитского. Публикации были посвящены процессу над Павлом Устиновым, которому Криворучко вынес приговор в виде реального срока лишения свободы за нападение на бойца ОМОН на несогласованном митинге 3 августа. Позднее Мосгорсуд смягчил Устинову наказание, заменив реальный срок лишения свободы условным.

В рамках расследования уголовного дела были задержаны Евгений Ерзунов, Алексей Вересов и Сергей Половец. Вересов и Ерзунов содержатся под стражей, Половец отпущен под подписку о невыезде. По версии следствия, Ерзунов является автором первоначального поста об угрозах Криворучко, ему предъявлено обвинение по статье об угрозах убийством.

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