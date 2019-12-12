Очаг пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" локализован

СЕВЕРОМОРСК /Мурманская область/, 12 декабря. /ТАСС/. Очаг возгорания на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" локализован. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении Северного флота.

"Группой военнослужащих из состава экипажа корабля, сопровождающих ремонтные работы и пожарным расчетом судоремонтного завода очаг задымления был локализован, а также произведена эвакуация рабочих завода", - сообщили на флоте.

В четверг во время ремонтных работ возник пожар на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", находящемся на судоремонтном заводе в Мурманске. Площадь горения составляет 120 кв. метров, горит дизельное топливо, тушение осуществляется при помощи пенной атаки. Пожару присвоен второй, повышенный, номер сложности. Причиной пожара могло стать нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.

Как ранее ТАСС сообщили в пресс-службе Центра судоремонта "Звездочка" (входит в ОСК), проводящем ремонт корабля, возгорание возникло в трюме первого энергоотсека корабля. Все сотрудники судоремонтного завода были эвакуированы с "Адмирала Кузнецова".

9 декабря глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что работы на авианосце "Адмирал Кузнецов" идут по графику, однако дефектация корабля показала необходимость дополнительных ремонтных работ. По его словам, корабль планировался к сдаче в 2022 году, как и предусмотрено контрактом.