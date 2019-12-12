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В Петербурге футбольный фанат получил условный срок за драку с омоновцем

Георгий Воеводин ударил бойца по лицу, после чего тот упал и ударился головой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к условному лишению свободы на три года футбольного болельщика Георгия Воеводина за удар по лицу бойцу ОМОН во время стычки с фанатами на матче клубов "Зенит" и "Краснодар" в этом году. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком в три года", - говорится в сообщении. Его признали виновным по статье 318 УК РФ о применении насилия в отношении представителя власти. Осужденный вину признал и раскаялся в содеянном.

Как установили в суде, во время стычки омоновцев с фанатами Воеводин ударил по лицу росгвардейца, после чего тот упал и ударился головой.

Матч четвертого тура Российской премьер-лиги "Зенит" - "Краснодар" (1:1) состоялся в начале августа в Санкт-Петербурге. В перерыве игры произошел конфликт между группой фанатов и сотрудниками правоохранительных органов, видео инцидента появилось в социальных сетях. Всего после стычки к административной ответственности привлекли 17 человек. Еще несколько болельщиков осуждены по уголовным статьям: один получил год колонии-поселения, еще один - год и восемь месяцев колонии-поселения, еще двое оштрафованы.

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