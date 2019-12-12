Ситуация с пожаром на авианосце "Адмирал Кузнецов" находится на контроле Мантурова

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров держит на контроле ситуацию с пожаром на авианосце "Адмирал Кузнецов", решение об участии министерства в расследовании и оценке ущерба будет принято после ликвидации возгорания, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Минпромторга.

"Министерство промышленности и торговли РФ взаимодействует по происшествию на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" с Объединенной судостроительной корпорацией, Минстерством обороны РФ, правительством Мурманской области. Ситуация находится на контроле у главы Минпромторга России Дениса Мантурова", - сказали в пресс-службе.

После завершения тушения возгорания на крейсере будет принято решение о направлении представителей Минпромторга для участия в расследовании, оценке ущерба и выработке решений по его ликвидации, добавили в министерстве.