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Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"

Ситуация с пожаром на авианосце "Адмирал Кузнецов" находится на контроле Мантурова

Решение об участии Минпромторга в расследовании и оценке ущерба будет принято после ликвидации возгорания

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров держит на контроле ситуацию с пожаром на авианосце "Адмирал Кузнецов", решение об участии министерства в расследовании и оценке ущерба будет принято после ликвидации возгорания, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Минпромторга.

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"Министерство промышленности и торговли РФ взаимодействует по происшествию на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" с Объединенной судостроительной корпорацией, Минстерством обороны РФ, правительством Мурманской области. Ситуация находится на контроле у главы Минпромторга России Дениса Мантурова", - сказали в пресс-службе.

После завершения тушения возгорания на крейсере будет принято решение о направлении представителей Минпромторга для участия в расследовании, оценке ущерба и выработке решений по его ликвидации, добавили в министерстве.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияПожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"
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