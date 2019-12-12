Осужденная израильтянка будет участвовать в заседании Мособлсуда по ее жалобе на приговор

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Московский областной суд отложил на 19 декабря рассмотрение жалобы на приговор осужденной за контрабанду наркотиков гражданки США и Израиля Нааме Иссахар, передает корреспондент ТАСС.

"Перенести рассмотрение жалобы на 19 декабря для обеспечения личного участия осужденной в заседании", - огласила решение судья.

Суд в четверг не смог рассмотреть жалобу на приговор, так как Иссахар попросила о личном участии в заседании, а не по видеосвязи из СИЗО. Суд удовлетворил эту просьбу.

11 ноября Химкинский городского суда Московской области признал Иссахар виновной в совершении преступления по п. "в", ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере). Ей назначено наказание в виде 7,5 года с отбыванием в колонии общего режима.

25-летняя гражданка Израиля и США была задержана 9 апреля в московском аэропорту Шереметьево, где она делала пересадку из Дели в Тель-Авив и ожидала свой рейс, не покидая транзитную зону аэропорта. На ее багаж обратила внимание служебная собака, а сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой обнаружили в рюкзаке 9,6 грамма наркотического вещества, которое экспертиза определила как гашиш. Подозреваемая была задержана и арестована. Девушка согласилась с обвинением в хранении наркотика, но не признала вину в контрабанде. Прокурор просил назначить ей восемь лет колонии, защита настаивала на переквалификации обвинения.