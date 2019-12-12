{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Осужденная израильтянка будет участвовать в заседании Мособлсуда по ее жалобе на приговор

Суд не смог рассмотреть жалобу на приговор, так как Нааме Иссахар попросила о личном участии в заседании, а не по видеосвязи из СИЗО

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Московский областной суд отложил на 19 декабря рассмотрение жалобы на приговор осужденной за контрабанду наркотиков гражданки США и Израиля Нааме Иссахар, передает корреспондент ТАСС.

"Перенести рассмотрение жалобы на 19 декабря для обеспечения личного участия осужденной в заседании", - огласила решение судья.

Суд в четверг не смог рассмотреть жалобу на приговор, так как Иссахар попросила о личном участии в заседании, а не по видеосвязи из СИЗО. Суд удовлетворил эту просьбу.

11 ноября Химкинский городского суда Московской области признал Иссахар виновной в совершении преступления по п. "в", ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере). Ей назначено наказание в виде 7,5 года с отбыванием в колонии общего режима.

25-летняя гражданка Израиля и США была задержана 9 апреля в московском аэропорту Шереметьево, где она делала пересадку из Дели в Тель-Авив и ожидала свой рейс, не покидая транзитную зону аэропорта. На ее багаж обратила внимание служебная собака, а сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой обнаружили в рюкзаке 9,6 грамма наркотического вещества, которое экспертиза определила как гашиш. Подозреваемая была задержана и арестована. Девушка согласилась с обвинением в хранении наркотика, но не признала вину в контрабанде. Прокурор просил назначить ей восемь лет колонии, защита настаивала на переквалификации обвинения.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"
Число пострадавших при пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов" выросло до 10
Шесть человек находятся в реанимации, сообщил источник
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС