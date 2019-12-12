МВД возбудило дело об угрозах жизни и здоровью сыну Плющенко и Рудковской

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Московской области по факту угроз жизни 6-летнего сына фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. Об этом ТАСС сообщил адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы супругов.

"Старший дознаватель ОД УМВД России по Одинцовскому городскому округу возбудил уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" (ч. 1 ст. 119 УК РФ)", - сказал защитник.

Как рассказала ТАСС в четверг руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, в настоящее время полиция ведет поиск подозреваемого в преступлении.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщали ТАСС, что 7 ноября в управление МВД России по Одинцовскому городскому округу поступило заявление от адвоката родителей несовершеннолетнего ребенка об угрозе его жизни и здоровью, а также вымогательстве денежных средств неизвестным. Сотрудники полиции провели проверку и приняли решение о передаче информации в надзорное ведомство для дальнейшего принятия решения.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что Рудковская и Плющенко подали заявление в полицию о вымогательстве у них двух миллионов рублей через социальные сети под угрозой расправы с ними и их сыном.

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