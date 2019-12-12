Число пострадавших при пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов" выросло до 10

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Количество пострадавших в результате пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", находящемся на ремонте в Мурманске, выросло до десяти человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Пострадавших уже десять, в основном у них отравление продуктами горения", - сказал источник. Шесть человек находятся в реанимации. Состояние лишь одного пострадавшего оценивается как легкой степени тяжести.

Причиной пожара могло стать нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ, рассказали в экстренных службах.

На Северном флоте сообщили, что на крейсере вооружение и боеприпасы не хранятся. Как уточнил ТАСС глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, пожар на крейсере не должен сказаться на сроках ремонта корабля.

В новость были внесены изменения (14:34 мск) - увеличилось число пострадавших.