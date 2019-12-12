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Экс-главу Челябинска Тефтелева арестовали по делу о взятке

Бывшего чиновника заключили под стражу до 11 февраля 2020 года
Евгений Тефтелев Официальный сайт Администрации города Челябинска
Описание
Евгений Тефтелев
© Официальный сайт Администрации города Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, 12 декабря. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска в четверг избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву. Он обвиняется в получении взятки от представителя коммерческой организации, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

"Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 11 февраля 2020 года", - сказал судья.

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Судья уточнил, что обвинение предъявлено по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Прокурор поддержал ходатайство следствия о заключении под стражу. Адвокат попросила приобщить к материалам дела медицинскую справку о том, что Тефтелев страдает рядом заболеваний, из-за чего должен три раза в день принимать медицинские препараты, сторона защиты попросила избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Сам Тефтелев просил назначить ему домашний арест.

Помимо Тефтелева, суд рассмотрит вопрос о мере пресечения для второго фигуранта уголовного дела - бывшего начальника управления капитального строительства горадминистрации Евгения Пашкова.

По данным следствия, подозреваемые в коррупции экс-чиновники в период исполнения должностных обязанностей получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов. Источник ТАСС, близкий к следствию, сообщал, что дело может быть связано с злоупотреблениями при строительстве детских садов в Челябинске.

С должности заместителя губернатора Тефтелев был уволен в конце апреля 2019 года. С августа 2015 года по ноябрь 2018 года Тефтелев был главой Челябинска.

В новость были внесены изменения (14:43 мск) - приводится дополнительная информация в третьем абзаце.

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