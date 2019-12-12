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Экс-замглавы управления ФСИН по Ростовской области осудили на 3,5 года колонии за взятки

Сергей Ральников вместе с сообщниками получил более 11 млн рублей от местных бизнесменов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил бывшего заместителя начальника Главного управления ФСИН России по Ростовской области Сергея Ральникова к 3,5 года колонии строгого режима за получение взяток в сговоре с другими сотрудниками ФСИН. Об этом в четверг ТАСС сообщили в суде.

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"Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев колонии строгого режима, на протяжении четырех лет он не может занимать должности в правоохранительных органах", - сказал собеседник агентства.

Установлено, что с июля 2016 года по май 2017 года Ральников, действуя вместе с занимавшим должность начальника ГУ ФСИН России по Ростовской области Сергеем Смирновым, от четырех бизнесменов взятки на сумму более 11 млн рублей. А с января 2016 года по май 2017 года Ральников со Смирновым и начальником отдела тылового обеспечения ГУ ФСИН России по Ростовской области Александром Асютиным получил от представителя одной из коммерческих фирм часть из предназначавшейся им взятки в сумме 450 тыс. рублей.

За эти деньги сотрудники ФСИН обеспечили заключение с предпринимателями государственных контрактов на поставку товаров для нужд уголовно-исполнительной системы, беспрепятственную приемку этих товаров и своевременную их оплату, а также гарантировали работу одной из коммерческих организаций на территории исправительной колонии, подчиненной региональному управлению ФСИН.

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