Блогер Синица, первым осужденный по делу, связанному с акцией 27 июля, подал жалобу в ЕСПЧ

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Блогер Владислав Синица, который был осужден на пять лет колонии за комментарии в соцсети с призывами к противоправным действиям в отношении родственников сотрудников правоохранительных органов после несанкционированной акции 27 июля в Москве, подал жалобу в ЕСПЧ. Об этом ТАСС сообщил юрист правозащитной организации "Агора" Дамир Гайнутдинов, который представляет интересы Синицы в ЕСПЧ.

"Я подал жалобу в Европейский суд по правам человека. В ней мы требуем признать нарушение права Синицы на презумпцию невиновности, на справедливое судебное разбирательство и на свободу самовыражения, которые предусмотрены Европейской конвенцией по правам человека", - сказал Гайнутдинов.

По его словам, в своей жалобе в ЕСПЧ Синица утверждает, что суды фактически не обсуждали его показания о мотивации своих действий. Вынося приговор, суд первой инстанции принял во внимание исключительно доказательства стороны обвинения. "Синица заявляет, что публичное высказывание директора Росгвардии Виктора Золотова (чьи подчиненные являлись свидетелями по уголовному делу) о том, что приговор является слишком мягким, нарушило презумпцию его невиновности", - отметил юрист.

Пресненский суд 3 сентября признал Синицу виновным по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") и приговорил к 5 годам заключения в колонии общего режима. Суд установил, что Синица почти неделю неоднократно размещал экстремистские записи в "Твиттере" под псевдонимом Макс Стеклов. 31 июля под записью в "Твиттере" о том, что в соцсетях вычисляют по снимкам сотрудников полиции, он оставил комментарий, в котором призвал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов. Установлено также, что он разместил в открытом доступе на своей странице текст, который аудиторией мог быть воспринят в качестве инструкции к действию по отношению к родственникам сотрудников МВД и Росгвардии. Мосгорсуд признал приговор законным.

В настоящее время Синица отбывает наказание в колонии в Костромской области.