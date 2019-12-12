Суд продлил арест экс-сотруднику ФСБ по делу о вымогательстве $1 млн

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил арест на два месяца бывшему следователю ФСБ Алексею Колбову, который проходит по уголовному делу о вымогательстве $1 млн в биткойнах у экс-главы ФГУП "Издательство "Известия" Эраста Галумова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Колбову продлили до 16 февраля 2020 года срок содержания под стражей", - сказали в суде. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). По этому же делу проходит экс-глава следственного отдела, где работал Колбов, Сергей Белоусов, который не признает вину и также содержится в СИЗО. Сам Колбов признает вину в мошенничестве, но не считает себя причастным к вымогательству.

По данным следствия, обвиняемые вымогали $1 млн у экс-главы издательства за рассмотрение его дела в суде в особом порядке и назначение условного наказания. По версии следствия, эти деньги следователи ФСБ хотели получить в биткойнах. В ходе оперативных мероприятий было решено выплатить деньги вымогателям после торгов с ними.

Бывший гендиректор издательства "Известия" Эраст Галумов был арестован в начале 2018 года по делу о крупном мошенничестве. Материалы его уголовного дела уже поступили в Гагаринский суд Москвы для рассмотрения по существу.