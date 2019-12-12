В Петербурге на экс-полицейского возбудили дело за избиение 81-летнего пенсионера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении бывшего сотрудника полиции из Санкт-Петербурга, которого задержали за рулем пьяным в конце ноября. Как сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области, экс-полицейского обвиняют в избиении пенсионера.

"Грубо нарушая общественный порядок и выражая неуважение к обществу, бывший сотрудник полиции нанес удары 81-летнему пенсионеру. По данному факту Главным следственным управлением СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - говорится в сообщении. Ему уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Полицейский был задержан в состоянии алкогольного опьянения в конце ноября. Местные СМИ сообщали о том, что этот же полицейский незадолго до задержания участвовал в конфликте с гражданами и применил насилие к школьнику. В полиции тогда начали служебную проверку в отношении сотрудника. Как уточнили в управлении МВД, по результатам проверки в конце ноября его уволили из органов внутренних дел.