AFP: дело по обвинению Бувье в жульничестве при продаже картин Рыболовлеву закрыто

ПАРИЖ, 12 декабря. /ТАСС/. Суд Монако принял в четверг решение закрыть за отсутствием состава преступления дело по обвинению Ива Бувье в жульничестве при продаже картин российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на адвоката швейцарского арт-дилера.

Со своей стороны один из адвокатов Рыболовлена Эрве Темин сообщил AFP о планах обжаловать это решение в кассационном суде Монако. "Господин Бувье может не радоваться, так как нынешнее решение не затронет рассмотрения того гигантского жульничества, которое он совершил", - утверждал он.

В конце февраля 2015 года швейцарский предприниматель Ив Бувье, действующий в сфере торговли произведениями искусства, был задержан полицией Монако по иску Рыболовлева. Швейцарцу были предъявлены обвинения в мошенничестве в крупных размерах, а также в отмывании финансовых средств. Рыболовлев обвинял арт-дилера в том, что тот необоснованно завышал цены на проданные ему 37 картин крупнейших художников-авангардистов начала XX века, из-за чего россиянин потерял в общей сложности около €1 млрд. Бувье вскоре заявил о "сговоре" Рыболовлева с юстицией Монако.

Основанием для задержания Бувье послужила аудиозапись разговора адвоката миллиардера Татьяны Бершеды с гражданкой Болгарии Таней Раппо. Она касалась деятельности Раппо, которая выступала в качестве посредника в ряде операций по приобретению Рыболовлевым произведений искусства. В ходе разговора Раппо призналась в завышении цен со стороны посредников в сделках.

Скандал в СМИ и новое расследование

После разоблачительной публикации газеты Le Monde от сентября 2017 года, основанной на копии сообщений из телефона Бершеды, в отставку был вынужден уйти глава Департамента юридических услуг Княжества Монако (министра юстиции) Филипп Нармино, имевший большое влияние в политических кругах княжества. О своем уходе он объявил через несколько часов после выхода статьи, в которой также утверждалось, что чиновник получал от Рыболовлева подарки и неоднократно гостил в его швейцарской резиденции.

В ноябре 2018 года сам Рыболовлев был задержан для дачи показаний правоохранительным органам Монако. Тогда же в его апартаментах на верхнем этаже особняка Belle Epoque власти княжества провели обыск. Вместе с миллиардером под стражей временно оказались его адвокат Татьяна Бершеда и несколько бывших чиновников правоохранительного аппарата Монако. Все они стали фигурантами дела о коррупции в высоких эшелонах власти княжества.

По итогам допросов все фигуранты дела, в число которых входили жена и сын Нармино, были отпущены 7 ноября на свободу на условиях судебного контроля. В ходе данного расследования именно ведущий его судья Эдуар Левро предъявил обвинения в получении взяток и торговле влиянием бывшему главе МВД княжества Полю Массерону и трем высокопоставленным сотрудникам местной полиции. Всего обвинения по данному делу выдвинуты против десяти фигурантов, включая Рыболовлева, Бершеду и Нармино.

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